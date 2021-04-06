Профсоюзы раскритиковали новый российский закон о занятости

В соответствии с новым законом «О занятости населения РФ» будет пересмотрена система ее мониторинга и отменено выявление регионов с наихудшей ситуацией на рынке труда. В профсоюзах считают, что документ ухудшит положение безработных и лишит их помощи государства.

По данным газеты «Известия», законопроект будет рассмотрен в Госдуме 20 апреля. Вместо мониторинга за безработицей, который сейчас осуществляет Минтруда, предложено создать Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Возможно, будет узаконен дистанционный формат поиска работы и появятся новые нормы ответственности за неправомерное получение пособий по безработице.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов сообщил изданию, что законопроект ухудшит права безработных. У регионов нет денег на выплату пособий из местных бюджетов. В профсоюзах также сочли несправедливой норму, которая оговаривает снятие статуса безработного в случае прекращения посещения службы занятости. Причины этому могут быть самые разные. Замечания к документу уже направлены в Госдуму и Трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил изданию, что разделяет позицию ФНПР.

«Считаю, что в тех регионах, которым требуется помощь из федерального бюджета, ее нужно оказывать. Естественно, когда наш комитет будет рассматривать этот законопроект, мы обратим на это свое внимание», — объяснил он «Известиям». Нилов одобрил предложение по введению дистанционного и цифрового форматов поиска работы.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в России появится Федеральный реестр безработных, который поможет людям без постоянного места жительства вставать на учет в качестве нетрудоустроенного.