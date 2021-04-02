Федеральный реестр безработных предложили сделать в России

Федеральный реестр безработных должен появиться в России. Он позволит людям без постоянного места жительства вставать на учет в качестве нетрудоустроенного. Такую инициативу озвучила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В ежегодном докладе Москальковой напоминается, что сейчас встать на учет в качестве безработного можно только в учреждении по месту жительства. При этом трудности возникают у тех, кто не проживает по адресу регистрации. Кроме того, бывают случаи, когда найти работу хотят люди без постоянного места жительства.

«Решению обозначенной проблемы может способствовать учреждение федерального реестра безработных граждан, что позволит лицам, не имеющим постоянного места жительства, вставать на учет в качестве безработного», — отметили в документе.

Омбудсмен также обратила внимание на проблему «теневой» оплаты труда. Тема стала наиболее актуальна во время пандемии коронавируса. Москалькова подчеркнула, что необходимо ужесточить административную ответственность за нежелание оформлять трудовой договор. Также стоит усилить ответственность за административные правонарушения, затрудняющие работу госинспекторов труда.