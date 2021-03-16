Закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО приняли в Госдуме

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об административных штрафах за продажу гаджетов без российских приложений или тех, что создали в странах Евразийского экономического союза. Нарушителей обяжут платить до 200 тысяч рублей.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях внесут поправку, которая касается реализации «отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами». При нарушении закона будут начисляться штрафы: от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 200 тысяч рублей для юридических лиц. Новая норма начнет действовать с 1 июля 2021 года. Об этом сообщил ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения. Он должен был вступить в силу в июле 2020 года. Однако депутаты решили сместить сроки на 1 января 2021 года. Госдума в декабре 2020 года приняла закон, согласно которому вступление в силу норм закона отложили еще раз.

Российское правительство в январе утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в стране компьютеры, гаджеты, умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Для планшетов и смартфонов на базе iOS и Android должны устанавливаться в числе прочих поисковик «Яндекс», «Яндекс.Браузер», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, «ВКонтакте» и «Одноклассники».