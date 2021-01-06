Правительство утвердило список приложений для предустановки на гаджеты

Утвержденные в списке российские программы будут устанавливаться на все смартфоны, компьютеры и умные телевизоры, которые реализуются на территории страны.

«Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров», — говорится в документе.

Распоряжение вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Минцифры 7 декабря 2020 года сформировало перечень приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных — это продукты «Яндекса», в категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» — Mail.ru. Антивирусные системы представляет Kaspersky, а офисное ПО — «Мой офис», напомнила радиостанция «Говорит Москва».