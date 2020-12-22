Закон о минимальной цене табака приняли в России

Госдума приняла закон о единой минимальной стоимости табачной продукции. Документ ужесточит ценовую политику в отношении продажи табачных изделий.

Также в нем уточняются положения о запрете применения скидок с цены табачных изделий, сообщило РИА «Новости». Теперь должна быть установлена единая минимальная цена на табачные изделия. Продукты по стоимости, которая ниже стандарта, продавать будет нельзя. При этом табак нужно продавать по максимальным розничным ценам.

«Одновременно предлагается ввести запрет на реализацию потребителям табачной продукции с максимальными розничными ценами, установленными ниже уровня единой минимальной цены по истечении шести месяцев с момента повышения ставок акцизов, и соответственно, начала действия новой единой минимальной цены», —сказано в пояснительной записке.

Принятый закон предлагает и ежегодную индексацию единой минимальной цены на основе рыночных механизмов, которые учитывают факторы ценообразования, изменения ставок акцизов. Их будут применять как к российской, так и к зарубежной продукции и тем самым обеспечивать равные условия для ведения бизнеса. Федеральный закон должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

Ранее нижняя палата парламента одобрила закон о о перевозке табачной продукции частными лицами. Им запрещено перевозить больше 200 сигарет за раз.