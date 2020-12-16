Россиянам запретили перевозить более 200 сигарет за раз

Госдума приняла закон о перевозке табачной продукции частными лицами. Они не могут перевозить за раз больше 200 сигарет.

Лимит поставлен и на перемещение табака (не более 250 граммов), сигар (не более 50 штук). Общий вес любого перевозимого табачного изделия не должен превышать 250 граммов на одного человека. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторы законопроекта считают, что неконтролируемый оборот этих продуктов является угрозой для экономических интересов России. В результате нелегальной торговли происходит сокращение доходов бюджетов всех уровней.

Для противодействия незаконной торговле алкоголем в стране уже введены аналогичные запреты. Нарушителям грозит административная ответственность. В отношении табачной продукции обойдутся без такого наказания. Проект закона разработали для борьбы с нелегальным оборотом табака.

За прошедший год больше всего алкоголя и табака покупали жители Хакасии, Магаданской и Сахалинской областях. Об этом говорят данные рейтинга, которые составили на основе статистики Росстата и Генпрокуратуры.