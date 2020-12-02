Закон о Госсовете получил одобрение российских сенаторов

Возглавит Госсовет глава государства, а в его состав включат председателя правительства, спикеров Совфеда и Госдумы, руководителей администрации президента и глав регионов.

В состав совета, если так решит президент, могут включить членов политических партий с фракциями в нижней палате парламента. Войти в него на этих же условиях могут представители местного самоуправления и другие лица.

Госсовет займется разработкой задач внешней и внутренней политики. В нем также будут обсуждать параметры проекта бюджета и кадровую политику. Права законодательной инициативы у Госсовета нет, он может лишь указывать на необходимость внести те или иные изменения в законы страны.

Одобренный закон впервые раскрыл понятие единой системы публичной власти. Под ней понимают все властные структуры, которые осуществляют свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина и создания условий социально-экономического развития государства.

Сенаторы также одобрили пакет поправок о конституционном приоритете. Теперь более 100 законов содержат фразу «Не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции». Изменения в том числе коснулись шести кодексов.

За нарушение территориальной целостности России теперь грозит до 10 лет лишения свободы.