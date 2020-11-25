Депутаты приняли закон о Госсовете

«Госсовет необходим для России — страны с федеративным устройством. Он позволит президенту выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан нашей страны. Законопроектом определено, что в Госсовет, статус которого теперь закреплен в Конституции, входят руководители регионов, избранные гражданами, и обсуждение вопросов развития страны будет вестись с учетом их мнения», — приводит сайт слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Согласно новому закону, у Госсовета не будет полномочий власти. Его основная функция — согласование работы руководства страны на всех уровнях.

Документ обозначит принципы работы органа: самостоятельность осуществления публичной властью своих полномочий, целесообразность и экономическая обоснованность распределения полномочий. Члены Государственного совета будут разрабатывать стратегические задачи и цели внутренней и внешней политики России.

Президент России Владимир Путин внес этот законопроект в Госдуму в октябре, пишет RT.