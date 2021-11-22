Закон о дистанционном заключении трудового договора появился в России

Работодатели и сотрудники смогут заключать трудовой договор дистанционно. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Новый закон закрепил возможность ведения и использования рабочих документов в электронном виде без бумажных дубликатов. С этого момента удаленное трудоустройство будет происходить проще. Работодатели смогут искать персонал в других регионах и заключать с ним договоры без очной встречи.

Авторы закона ранее отмечали, что это решение позволит людям при устройстве на работу не ездить в кадровую службу, подписывать все документы электронной подписью и быстро получать все услуги, где требуются данные от работодателя.

В начале сентября глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в России удаленно сейчас работают около трех миллионов человек. Министр подчеркнул, что до пандемии коронавируса это число составляло 30 тысяч человек.