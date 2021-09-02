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    02 сентября 2021, 07:31

    Министр Котяков назвал число оставшихся на удаленке россиян

    Андрей Иванов

    Около трех миллионов россиян продолжают работать удаленно после отмены ковидных ограничений в стране. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

    Министр Котяков назвал число оставшихся на удаленке россиян

    «На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удаленно и дистанционно продолжают трудиться от 2,8 до трех миллионов человек», — приводит РИА «Новости» слова министра.

    Котяков добавил, что до пандемии в России дистанционно работали 30 тысяч человек. Во время разгула коронавируса этот показатель вырос до 11% от работоспособного населения и составил пять-шесть миллионов человек. Ранее глава Минтруда заявил, что рынок труда в стране в целом вернулся к докризисному состоянию. По словам Котякова, сейчас одного миллиона россиян стоят на учете в центрах занятости, ранее ищущих работу было почти в четыре раза больше.

    В конце августа президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде партии «Единая Россия» заявил, что государство продолжит помогать соотечественникам в трудоустройстве.