Министр Котяков назвал число оставшихся на удаленке россиян

Около трех миллионов россиян продолжают работать удаленно после отмены ковидных ограничений в стране. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

«На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удаленно и дистанционно продолжают трудиться от 2,8 до трех миллионов человек», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Котяков добавил, что до пандемии в России дистанционно работали 30 тысяч человек. Во время разгула коронавируса этот показатель вырос до 11% от работоспособного населения и составил пять-шесть миллионов человек. Ранее глава Минтруда заявил, что рынок труда в стране в целом вернулся к докризисному состоянию. По словам Котякова, сейчас одного миллиона россиян стоят на учете в центрах занятости, ранее ищущих работу было почти в четыре раза больше.

В конце августа президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде партии «Единая Россия» заявил, что государство продолжит помогать соотечественникам в трудоустройстве.