Закон о бесплатном подключении к газу одобрили в Совфеде

В Совете Федерации получил одобрение закон о бесплатном подключении населения к газу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Закон позволит реализовать «дорожную карту» по повышению уровня газификации России. До границ земельных участков доводить газопровод будут бесплатно.

Финансировать газификацию теперь будут за счет надбавок к тарифам за транспортировку голубого топлива.

Документ вводит единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения, которым является «Газпром» и его дочерние структуры. Там, где компания не присутствует, будет создан региональный оператор. В этой роли выступит самая крупная организация, которая оказывает услуги по подаче газа потребителям.

Подключать население к газу будут по принципу «одного окна». Доведение газа до границы участка будет проходить на основании комплексных договоров без привлечения средств населения.

Закон вступит в силу через 10 дней после того, как будет официально опубликован. Нормативные акты, необходимые для его реализации, кабмин примет до 1 ноября.

Накануне закон о бесплатной газификации в третьем чтении приняла Госдума.