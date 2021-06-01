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    01 июня 2021, 12:21

    Госдума приняла закон о бесплатной газификации в России

    Екатерина Шамина

    Госдума в третьем чтении приняла закон о бесплатно газификации до границ земельных участков, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов. В конце апреля это предложил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.

    Госдума приняла закон о бесплатной газификации в России

    Согласно закону будет создан институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения, а там, где его нет, появится региональный оператор газификации. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

    «Законопроект позволит огромному количеству людей — не только тем, кто проживает на селе, — подключиться к газу. Уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля, а значит, жизнь человека станет более комфортной», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Он объяснил, что газ от общей трубы до участка будет подведен за счет государства, а подключение к дому собственник будет оплачивать сам.

    Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил разработать законопроект, согласно которому все дома в населенных пунктах должны быть газифицироваться бесплатно. Масштабную газификацию должны провести до 2030 года.