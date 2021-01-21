Кадыров потребовал выдачи Ахмеда Закаева у ООН и ОБСЕ

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ООН, ОБСЕ и другим международным организациям с призывом выдать Ахмеда Закаева. Эмиссара чеченских сепаратистов необходимо предать правосудию.

Закаев, подчеркнул чеченский лидер, проживает в Европе. Он оказывает поддержку запрещенным на территории России террористическим организациям — «Иблисскому государству»* и «Имарат Кавказ»**. Слова Кадырова в ходе прямого эфира в Instagram привело РИА «Новости».

«Я обращаюсь к Совету безопасности ООН, ОБСЕ и другим организациям, это террорист номер один. Выдайте нам… мы будем судить его по всей строгости закона», — сказал глава Чечни.

Ахмед Закаев, по имеющимся данным, с 1995 по 2000 годы участвовал в организации на территории России вооруженных групп. Одну из них эмиссар возглавлял лично. В ней насчитывалось до полутора тысяч человек.

Генпрокуратура РФ в 2003 году посылала Великобритании запрос об экстрадиции Закаева, который британский суд отклонил после многомесячного рассмотрения. В итоге британцы предоставили ему статус беженца и дали вид на жительство в стране.

*«Иблисское государство», «Имарат Кавказ» — организации, признанные террористическими и запрещенные в России.