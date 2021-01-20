Главный долг жизни. Кадыров заявил, что выполнил данную на могиле отца клятву

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ликвидация бандподполья в республике стала для него «главным долгом всей жизни». Идти к этому пришлось долго, но теперь большой груз снят.

Чеченский лидер напомнил в публикации на своей странице во «ВКонтакте», что в борьбе с террористами продолжил дело отца — Ахмата Кадрова.

«Приказ Верховного главнокомандующего о ликвидации всего бандитского подполья во главе с так называемыми „эмирами“, исполнение которого начал мой отец и которое продолжил я, давая клятву у его могилы, сегодня выполнен!» — написал Кадыров.

Это был самый главный долг всей моей жизни! Дело чести, народа и страны! Рамзан Кадыров глава Чечни

Он добавил, что ради достижения цели пришлось многим пожертвовать, приложить огромные усилия и пережить множество бессонных ночей.

«Сегодня, когда добит последний террорист, я чувствую, какой большой груз упал с плеч, какой дорогой ценой дается СЛОВО и как долго к этому пришлось идти!» — признался Кадыров.

В ходе проведенной 20 января спецоперации силовики уничтожили шесть боевиков из банды Бютукаева, находившихся в федеральном розыске. Глава Чечни заявил, что «с бандподпольем в республике полностью покончено».