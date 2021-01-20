Главный долг жизни. Кадыров заявил, что выполнил данную на могиле отца клятву
Чеченский лидер напомнил в публикации на своей странице во «ВКонтакте», что в борьбе с террористами продолжил дело отца — Ахмата Кадрова.
«Приказ Верховного главнокомандующего о ликвидации всего бандитского подполья во главе с так называемыми „эмирами“, исполнение которого начал мой отец и которое продолжил я, давая клятву у его могилы, сегодня выполнен!» — написал Кадыров.
Это был самый главный долг всей моей жизни! Дело чести, народа и страны!
Он добавил, что ради достижения цели пришлось многим пожертвовать, приложить огромные усилия и пережить множество бессонных ночей.
«Сегодня, когда добит последний террорист, я чувствую, какой большой груз упал с плеч, какой дорогой ценой дается СЛОВО и как долго к этому пришлось идти!» — признался Кадыров.
В ходе проведенной 20 января спецоперации силовики уничтожили шесть боевиков из банды Бютукаева, находившихся в федеральном розыске. Глава Чечни заявил, что «с бандподпольем в республике полностью покончено».