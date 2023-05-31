31 мая 2023, 03:20
Заявления США об атаке дронов на Москву назвали поощрением украинских террористов
Посол Антонов назвал заявления США об атаке на Москву поощрением украинских террористов
Заявления американских властей об атаке беспилотников на Москву можно считать поощрением украинских террористов.Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов. Его слова привел ТАСС.
«По сути, это поощрение украинских террористов. <…> Чего только стоят попытки прикрыться фразой о том, что здесь „собирают сведения“. И тут же официальные лица переключаются на информационную атаку против нашей страны», — сказал Антонов.
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Посол добавил, что словам представителей США об осуждении ударов Украиной по российской территории никто не верит. К тому же, отметил дипломат, они произносятся «стыдливо и неуверенно».
Антонов подчеркнул, что всех причастных к терактам против России обязательно найдут, и они понесут наказание.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не поддерживает атаки Украины внутри России, особенно при помощи американской техники. Она сказала, что точных ответов на вопросы журналистов об атаке у администрации президента пока нет, так как в данный момент идет «сбор информации».
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