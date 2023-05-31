Власть 31 мая 2023, 03:20 Заявления США об атаке дронов на Москву назвали поощрением украинских террористов Посол Антонов назвал заявления США об атаке на Москву поощрением украинских террористов РИА «Новости»

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Заявления американских властей об атаке беспилотников на Москву можно считать поощрением украинских террористов.Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов. Его слова привел ТАСС.

«По сути, это поощрение украинских террористов. <…> Чего только стоят попытки прикрыться фразой о том, что здесь „собирают сведения“. И тут же официальные лица переключаются на информационную атаку против нашей страны», — сказал Антонов.

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Посол добавил, что словам представителей США об осуждении ударов Украиной по российской территории никто не верит. К тому же, отметил дипломат, они произносятся «стыдливо и неуверенно».

Антонов подчеркнул, что всех причастных к терактам против России обязательно найдут, и они понесут наказание.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не поддерживает атаки Украины внутри России, особенно при помощи американской техники. Она сказала, что точных ответов на вопросы журналистов об атаке у администрации президента пока нет, так как в данный момент идет «сбор информации».