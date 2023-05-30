Мир 30 мая 2023, 22:59 США осудили вылазки Украины «внутри России» Белый дом: США не поддерживают вылазки украинских военных «внутри России» Unsplash

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В Белом доме прокомментировали атаку беспилотников на Москву и Подмосковье. В администрации президента США заявили, что не поддерживают вылазки Украины «внутри России». Слова пресс-секретаря Карин Жан-Пьер привел ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов о сегодняшнем происшествии в столице России, она сообщила, что Соединенные Штаты знают о ситуации и собирают информацию о том, что произошло. Это необходимо, чтобы лучше все понять, сказала Жан-Пьер.

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«В целом, как мы уже заявляли об этом ранее, мы не поддерживаем атаки Украины внутри России. Мы весьма ясно заявляли об этом», — заявила она.

Жан-Пьер добавила, что особенно это неприемлемо с применением американской техники.

Ранним утром 30 мая Москву и Московскую область по разным данным атаковали несколько десятков беспилотников. По информации Минобороны, БПЛА было восемь, их уничтожили силы ПВО. Это происшествие официально назвали терактом. Следователи завели уголовное дело.

В результате атаки пострадало несколько человек, но обошлось без серьезных ранений.