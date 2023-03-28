Власть 28 марта 2023, 15:39 Захарова заявила о страхе Запада перед беспристрастным расследованием по «Северным потокам» Представитель МИД Захарова: Запад боится честного расследования по «Северным потокам» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отказ Запада поддержать проект российской резолюции по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» указывает на боязнь проводить беспристрастное расследование. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее процитировала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Совбез ООН не поддержал 27 марта резолюцию России и Китая о международном расследовании диверсий. За оказались только три государства, 12 воздержались, против никто не проголосовал.

Реклама

«Таким образом, в силу активного сопротивления западных делегаций документ не набрал достаточного количества голосов для его принятия. Получается, что в западных столицах просто боятся беспристрастного установления истины», — подчеркнула Захарова

По ее словам, российская сторона все равно разочарована итогами голосования. Однако Россия все равно будет и дальше добавиться принятия мер, чтобы найти виновных в диверсиях на «Северных потоках» и привлечь их к ответственности.

Взрывы на газопроводах произошли 27 сентября 2022 года, заказчики преступления так и не найдены. Россия с самого начала настаивала на участии в расследовании, но все время получала отказ.