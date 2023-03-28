Мир 28 марта 2023, 12:46 Россию огорчило решение Совбеза ООН не поддерживать резолюцию по «Северным потокам» Песков: отказ СБ ООН поддержать резолюцию по «Северным потокам» вызвал огорчение РИА «Новости»

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Россия с сожалением восприняла решение Совета безопасности ООН не поддерживать резолюцию о международном расследовании диверсий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в объективном расследовании случившегося должны быть заинтересованы все, сообщил ТАСС.

«Мы сожалеем в связи с тем, что инициатива не прошла, но, безусловно, российская сторона продолжит идти по тому, чтобы не дать замотать эту тему», — подчеркнул Песков.

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Представитель Кремля добавил, что Россия со своей стороны продолжит настаивать на том, чтобы такое международное расследование все-таки состоялось.

Российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках» СБ ООН не поддержал на заседании 26 марта. Против документа не голосовал никто, но поддержали ее только три государства, 12 воздержались.

Проект документа предполагал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручит создать международную независимую комиссию для расследования диверсии на российских магистральных газопроводах, в том числе для поиска организаторов преступления, исполнителей, их спонсоров и сообщников.