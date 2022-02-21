Захарова заявила о противоречиях между политикой и заявлениями НАТО

Представители НАТО делают заявления, которые не соответствуют политике Альянса и противоречат друг другу. Об этом в своем Теlеgrаm-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила заявление, сделанное Западом 2 февраля 1990 года. Тогда госсекретарь США Джеймс Бейкер и министр иностранных дел, вице-канцлер ФРГ Ганс-Дитрих Геншер заверили мировое сообщество, что НАТО не собирается расширяться на восток.

«Не знали Геншер и Бейкер, что 32 года спустя генеральный секретарь НАТО [Йенс] Столтенберг <…> запросто и походя так опровергнет их слова: „Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в Вашингтонском договоре“», — написала официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что слова Столтенберга не соответствуют политике, которую проводит Альянс.

В 1991 году представители НАТО также говорили о невозможности расширения Альянса на восток. Информация об этом содержится в протоколе встречи политических директоров министерств иностранных дел Германии, Великобритании, США, Франции в Бонне 6 марта 1991 года, написало издание Spiegel.

Архивный документ, который раньше являлся секретным, нашел американский политолог Джошуа Шифринсон в Британском национальном архиве.