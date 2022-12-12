Власть 12 декабря 2022, 20:26 Захарова заявила о полной поддержке Сербии и их интересов в отношении Косова Представитель МИД Захарова: вина за обострение ситуации в Косове лежит на премьере Курти РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обострение ситуации в Косове. В Telegram-канале министерства сообщили, что Россия согласна с руководством Сербии, а дальнейшие переговоры с косовскими албанцами бессмысленны.

Захарова добавила, что РФ поможет Сербии отстоять интересы в отношении Косова.

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«Будем и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косово с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244», — сказала она.

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Дипломат подчеркнула, что целью провокаторов является желание взять под контроль неалбанские северные районы провинции. Избегать серьезных столкновений сейчас помогает выдержка сербов из Косова, которым оказывают поддержку власти Сербии.

Представитель МИД подчеркнула, что вина в сложившейся ситуации лежит на лидерах косоваров во главе с премьером Альбине Курти, а также на их западных сторонниках, особенно это касается США.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее сравнил ситуацию в Косове с конфликтом на Украине.