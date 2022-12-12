12 декабря 2022, 15:26
Посол не исключил перерастания ситуации в Косово в горячее противостояние
Посол РФ в Сербии Харченко сравнил ситуацию в Косово с происходящим на Украине
Ситуация, которая сегодня разворачивается в Косово, очень похожа на ту, что происходит на Украине. Таким мнением в эфире канала «Россия-24» поделился посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
По его мнению, сейчас ситуация находится на «последней черте». Она в любой момент может превратиться в горячую стадию противостояния, добавил посол.
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«Я бы сказал, что она находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния», — отметил дипломат.
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На днях жители северных территорий Косова начали строить баррикады. Это случилось после задержания правоохранителями Приштины экс-сотрудника МВД Деяна Пантича. Он покинул полицию в знак протеста против отсутствия решения по сербам в Косове, к которому призывало сербское правительство.
Ранее стало известно, что косовские сербы, установившие баррикады из-за действий Приштины, организуют работу кризисного штаба на севере края.
Президент Сербии Александр Вучич ранее провел экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за эскалации обстановки.
Косово
Сербия
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