Власть 02 марта 2023, 07:46 Захарова заявила о невозможности встречи Лаврова и Блинкена на полях G20 Представитель МИД Захарова: не стоило ожидать, что Лавров и Блинкен встретятся на G20 Фото: РИА Новости / МИД РФ

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Соединенные Штаты поддерживают эскалацию конфликтов в мире, а также отодвигают на второй план дипломатию. В связи с этим сложно было ожидать, что на полях G20 в Индии глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся. Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, сообщило РИА «Новости».

Встреча министров иностранных дел стран G20 проходит 1–2 марта в Нью-Дели.

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«А что, были какие-то сомнения в этом (отсутствии встречи Лаврова и Блинкена — прим. ред.)? По-моему, позиция США обозначена четко и давно. Они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру, дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план», — сказала она.

Захарова задалась вопросам, почему так делают Штаты: потому что не верят и не владеют дипломатией или потому что во главе всей внешней политики США стоит разрушение? Ранее представитель министерства иностранных дел России сообщила о том, что Лавров прибыл на заседание глав МИД стран G20. Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Турции.