Американские власти могли бы стать гарантом безопасности для Украины, но, видимо, мир в этой стране не входит в планы Соединенных Штатов. Такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказал в своем Telegram.

«Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит», — написала она.

По ее словам, США заинтересованы в размещении на Украине биолабораторий, в поставках оружия туда и в управлении марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии.

Ранее в Белом доме сказали, что пока не могут дать никакой конкретики относительно возможного предоставления Украине гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов.

При этом Германия готова выступить гарантом безопасности для Украины. Об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским поднимали этот вопрос.