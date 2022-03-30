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    30 марта 2022, 15:21

    ФРГ выразила готовность стать гарантом безопасности для Украины

    Канцлер Германии обсудил с президеном Зеленским гарантии безопасности Украины

    Наза Салех Захи

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским поднимал вопрос гарантий безопасности. Германия в целом к этому готова. Об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

    ФРГ выразила готовность стать гарантом безопасности для Украины

    «Канцлер сигнализировал [в переговорах] общую готовность. <…> Германия готова действовать как гарант безопасности», — сказал Хебештрайт. Его процитировало РИА «Новости».

    Он добавил, что не будет пока оценивать результаты переговоров России и Украины в Стамбуле.

    «Нужно проявлять сдержанность», — пояснил представитель кабмина ФРГ.

    По его словам, российско-украинские переговоры продолжаются. Две стороны вырабатывают договоренности.

    Очередной раунд переговоров между Украиной и РФ прошел в Стамбуле 29 марта. Встреча состоялась во дворце Долмабахче. Главой российской делегации, как и раньше, остается Владимир Мединский. После переговоров он раскрыл некоторые предложения Украины. Мединский допустил возможность встречи президентов России и Украины в ближайшем будущем.