ФРГ выразила готовность стать гарантом безопасности для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским поднимал вопрос гарантий безопасности. Германия в целом к этому готова. Об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

«Канцлер сигнализировал [в переговорах] общую готовность. <…> Германия готова действовать как гарант безопасности», — сказал Хебештрайт. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что не будет пока оценивать результаты переговоров России и Украины в Стамбуле.

«Нужно проявлять сдержанность», — пояснил представитель кабмина ФРГ.

По его словам, российско-украинские переговоры продолжаются. Две стороны вырабатывают договоренности.

Очередной раунд переговоров между Украиной и РФ прошел в Стамбуле 29 марта. Встреча состоялась во дворце Долмабахче. Главой российской делегации, как и раньше, остается Владимир Мединский. После переговоров он раскрыл некоторые предложения Украины. Мединский допустил возможность встречи президентов России и Украины в ближайшем будущем.