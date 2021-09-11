Захарова заявила, что блогеров нельзя приравнивать к журналистам

Министерство иностранных дел России считает, что наделять блогеров функциями журналистов опасно. Ведь у них разный уровень ответственности и профессионализма. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что ведомство еще 15 лет назад говорило об опасности приравнивания новых технологий и средств коммуникации к традиционным СМИ.

«Мы говорили о том, что блогер и журналист — не одно и то же. И самое главное, не надо говорить, кто лучше, а кто хуже, и нельзя наделять функциями журналиста блогера», — сказала она на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021». Ее слова процитировал ТАСС.

Захарова назвала и главное, на ее взгляд, отличие между журналистов и блогером — уровень ответственности. Также важен уровень образования и профессионализма.

Она привела в пример профессию хирурга. Человек может быть прирожденным врачом, но без медицинского образования может наделать много страшных ошибок.

"То же самое и в журналистике: он может прекрасно писать, но не понимать, какой вред или пользу он может нанести своим творчеством», — резюмировала дипломат.

Ранее Захарова рассказала о вербовке россиян, устроившихся на работу в иностранные посольства.