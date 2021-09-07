Захарова рассказала о «плавной вербовке» россиян в иностранных посольствах

Российские граждане, которые устраивались на работу в иностранные посольства, подвергались «плавной вербовке». Их привлекали возможностью получить вид на жительства в США или американское гражданство.

Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Она отметила, что на Западе есть целые программы по «мягкой вербовке». В пример она привела работу в американском посольстве — по словам Захаровой, сам факт трудоустройства часто связывали с получением вида на жительство в Америке.

«Там существует целая программа. Я думаю, было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского — в гражданина той страны, чье посольство нанимает его на работу», — пояснила Захарова.

Она добавила, что россияне, которые получали гражданство этих стран, затем начинали работать на их правительства.

В мае Россия потребовала, чтобы Америка прекратила принимать россиян и граждан третьих стран на работу в посольство и консульства США. Так Москва отреагировала на американские санкции, которые были введены в апреле. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Америке пришлось уволить 182 сотрудника, которых приняли на месте, а также десятки людей, которые работали по контракту в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.