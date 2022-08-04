Захарова высмеяла желание Блинкена поймать Лаврова за пуговицу

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что постарается поймать за пуговицу главу МИД РФ Сергея Лаврова на встрече Россия — АСЕАН. Эти слова высмеяла официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, предложившая американцу присмотреться еще к брюкам и галстуку.

«За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов. Надо будет в нашей Дипакадемии ввести спецкурс „Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки“» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Блинкен говорил, что постарается поговорить с Лавровым на полях министерской встречи формата Россия — АСЕАН. Госсекретарь планирует поднять тему обмена заключенными. По словам Блинкена, «если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает».

Министерская встреча проходит в Камбодже. На переговоры Лавров прилетел в четверг, 4 августа. Министр проведет двусторонние встречи, а также примет участие во встречах министров иностранных дел Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).