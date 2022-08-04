Лавров прилетел на переговоры в Камбоджу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Камбоджу, где примет участие в совещании глав МИД формата Россия — АСЕАН. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Самоизоляция Запада от России продолжилась в Камбодже, куда Сергей Лавров прибыл для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. В аэропорту состоялась его встреча с улетающим из Пномпеня главой МИД Турции», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Источник фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

В преддверии переговоров в МИД уточняли, что участники встречи обсудят задачи укрепления позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Также на совещании поднимут вопрос продвижения российских подходов к формированию равноправной инклюзивной архитектуры безопасности на фоне нарастающей геополитической турбулентности.

Кроме совещания Лавров примет участие во встречах министров иностранных дел Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Запланированы и двусторонние встречи.

Российский министр прилетел в Камбоджу вечером в среду, 3 августа. Перед этим он был с рабочим визитом в Мьянме.