Захарова высмеяла слова Кулебы о повышении рождаемости на Украине в условиях блэкаута | 360°

Власть 06 ноября 2022, 03:29 Захарова высмеяла слова Кулебы о повышении рождаемости на Украине в условиях блэкаута Представитель МИД России Захарова высмеяла слова Кулебы о повышении рождаемости на Украине YouTube

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Слова украинского министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о повышении рождаемости в условиях блэкаута вызвали ироничную реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой. В Telegram-канале она высмеяла заявление главы украинского ведомства, что отключение электричества — это «лучшее время для наслаждения жизнью».

Захарова отметила, что население Украины за последние 30 лет сократилось на 10 миллионов человек и пошутила, что в этом «виновато наличие электричества, а также исправные выключатели вместе с Россией».

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«Теперь-то, по холодку, без света и тепла, дело сдвинется с мертвой точки. <…> если Банковая останется без света, премия за первого беременного мужчину [президенту Украины Владимиру] Зеленскому обеспечена», — написала Захарова.

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Ранее Кулеба сказал, что из-за отключений электроэнергии на Украине улучшится рождаемость, так как люди будут больше находиться дома без света. Он серьезно заявил, что это «лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью».

В субботу в Киеве и ряде областей начались аварийные отключения электричества. Почасовое отключение не помогло справиться с дефицитом электроэнергии.