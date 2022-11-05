Почасовые отключения электричества начнутся в Киеве и семи областях Украины | 360°

Общество 05 ноября 2022, 13:40 Почасовые отключения электричества начнутся в Киеве и семи областях Украины «Укрэнерго»: электричество в субботу начнут отключать в Киеве и семи областях страны РИА "Новости"

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В субботу в Киеве и ряде областей начнутся аварийные отключения электричества, сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго». Там уточнили, что это связано с увеличением количества потребляемой энергии в выходной день.

Компания выразила сожаление в связи с тем, что для поддержания стабильной работы энергосистемы почасовых отключений оказалось недостаточно.

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«Объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях», — заявили энергетики. Они добавили, что в этих регионах временно прекратили действие графики почасовых отключений.

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Власти призвали население страны сознательно относиться к потреблению электроэнергии и меньше пользоваться приборами по утрам и вечерам — во время максимальной нагрузки на сети.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что электричества нет в 450 тысячах квартир киевлян. Градоначальник отметил тяжесть ситуации и призвал всех максимально экономить электроэнергию.