Захарова уличила Запад в нежелании принимать правду о Запорожской АЭС

Западу не нужна правда о ситуации на Запорожской АЭС и реальных угрозах ядерной безопасности этого объекта. Очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами станции, он отрицает.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об этом после заседания СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Нет и не может быть никакого оправдания тому, что государства, претендующие на особую ответственность за обеспечение международного мира и безопасности, не нашли в себе сил ясно и внятно указать Киеву на недопустимость творимых им бесчинств и призвать его положить конец ядерному терроризму», — подчеркнула Захарова.

Дипломат заметила, что Запад как будто бы готов заранее списать режиму Зеленского все грехи, как бы далеко он ни зашел.

«Даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы», — сказала она.

Россия, заключила официальный представитель МИД РФ, призывает Запад не создавать помех миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, а его подопечных с Украины — поставить на место.