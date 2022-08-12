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    12 августа 2022, 21:47

    Захарова уличила Запад в нежелании принимать правду о Запорожской АЭС

    Захарова: Запад не сумел убедить Украину положить конец ядерному терроризму

    Александра Ломейко

    Западу не нужна правда о ситуации на Запорожской АЭС и реальных угрозах ядерной безопасности этого объекта. Очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами станции, он отрицает.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об этом после заседания СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Ее слова привела пресс-служба ведомства.

    «Нет и не может быть никакого оправдания тому, что государства, претендующие на особую ответственность за обеспечение международного мира и безопасности, не нашли в себе сил ясно и внятно указать Киеву на недопустимость творимых им бесчинств и призвать его положить конец ядерному терроризму», — подчеркнула Захарова.

    Дипломат заметила, что Запад как будто бы готов заранее списать режиму Зеленского все грехи, как бы далеко он ни зашел.

    «Даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы», — сказала она.

    Россия, заключила официальный представитель МИД РФ, призывает Запад не создавать помех миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, а его подопечных с Украины — поставить на место.