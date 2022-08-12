Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут спровоцировать аварийную остановку реактора. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Первого канала.

«Они (ВСУ — прим. ред.) целенаправленно бьют по охладительному контуру, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов. Если система нарушена, может начаться неконтролируемый процесс. Здесь есть несколько уровней защиты, и в случае начала подобных процессов удары могут привести к остановке реактора», — пояснил Рогов.

По его словам, системы противовоздушной обороны «работают на должном уровне».

Член совета ВГА Запорожской области убежден, что приказы об ударах по ЗАЭС отдают в Великобритании и США. Таким мнением он поделился с РИА «Новости». Рогов утверждает, что именно эти страны «курируют режим Зеленского, который по факту является лишь исполнителем». Обстрелы ведутся управляемыми снарядами западного производства.