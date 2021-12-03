Захарова уличила грузинскую журналистку в непрофессионализме за вопрос на английском языке

На пресс-подходе главы МИД РФ Сергея Лаврова журналистка телеканала «Рустави 2» Тамара Нуцубидзе обратилась к министру на английском языке. Официальный представитель ведомства Мария Захарова осадила сотрудницу СМИ.

Дипломат подчеркнула, что Нуцубидзе посылала запрос на участие в мероприятии на русском. Ее слова привела газета «Известия».

«Тамара, извините‚ пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», — заметила Захарова.

Официальный представитель российского МИД пояснила, что в пресс-подходе принимают участие представители СМИ России. Журналистку она попросила продолжить разговор на русском. Нуцубидзе изъявила желание задать вопрос Лаврову по-английски.

«В следующий раз, когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?» — парировала Мария Захарова.

Ранее дипломат резко ответила на публикацию в итальянском издании La Repubblica, в которой журналисты критиковали российскую внешнюю политику.