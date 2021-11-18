Захарова посоветовала главному редактору la Repubblica топить жилье своими газетами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на публикацию в итальянском издании la Repubblica. Она посоветовала главному редактору этого СМИ Маурицио Молинари вспомнить о поставках газа из России и топить дом своими газетами, если его что-то не устраивает.

«Ни разу Москва не подвела Рим по поставкам газа. Как совесть позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? У меня есть прекрасная идея — Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста», — высказалась Захарова в своем Telegram-канале.

Поводом для этой реакции стала статья в la Repubblica, в которой итальянские журналисты раскритиковали российскую внешнюю политику. Публикация называлась «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу».

Дипломат подчеркнула, что такая заметка выглядит странно в условиях, когда Россия поставляет в Италию до 20 миллиардов кубометров газа, и предложила Молинари написать правду об этом.

Ранее Захарова резко высказалась в адрес властей Латвии. Поводом стало то, что в стране запретили использовать георгиевскую ленту.