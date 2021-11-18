Захарова посоветовала главному редактору la Repubblica топить жилье своими газетами
Представитель МИД Захарова предложила главреду la Repubblica Молинари топить жилье своими газетами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на публикацию в итальянском издании la Repubblica. Она посоветовала главному редактору этого СМИ Маурицио Молинари вспомнить о поставках газа из России и топить дом своими газетами, если его что-то не устраивает.
«Ни разу Москва не подвела Рим по поставкам газа. Как совесть позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? У меня есть прекрасная идея — Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста», — высказалась Захарова в своем Telegram-канале.
Поводом для этой реакции стала статья в la Repubblica, в которой итальянские журналисты раскритиковали российскую внешнюю политику. Публикация называлась «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу».
Дипломат подчеркнула, что такая заметка выглядит странно в условиях, когда Россия поставляет в Италию до 20 миллиардов кубометров газа, и предложила Молинари написать правду об этом.
Ранее Захарова резко высказалась в адрес властей Латвии. Поводом стало то, что в стране запретили использовать георгиевскую ленту.