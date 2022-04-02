Захарова связала призыв США к американцам покинуть Россию и авиаудар по нефтебазе Белгорода

ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде после призыва Госдепартамента США к американцам покинуть России. На этот факт обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале Захарова привела заявление официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, в котором он призвал своих соотечественников покинуть Россию и Украину ориентировочно «в 19:50 UTC 31 марта».

«Через шесть часов 2:00 UTC 1 апреля <…> два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?» — задалась вопросом официальный представитель российского МИД.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Белгороде рано утром, 1 апреля. После атаки загорелось восемь емкостей с топливом. В ликвидации последствий участвовали больше 170 спасателей и 50 единиц техники, включая пожарный поезд.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следствию установить личности всех причастных к теракту — как отдавших преступный приказ, так и исполнителей.