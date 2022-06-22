Захарова сравнила с махинацией предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Присвоение Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз свидетельствует о кризисе неолиберализма и похоже на махинацию. Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, европейские страны всегда выступали против увязки экономики и политики. Неолиберальная система основана на либеральной экономике, свободе торговли без политики. Рекомендация Европейской комиссии предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз противоречит этим принципам. Мария Захарова назвала произошедшее «прекрасным примером кризиса неолиберализма» и предупредила о его разрушительном и провокационном характере.

«Есть прекрасное слово „махинация“, когда многие решения, которые принимаются западным сообществом, больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера. Я думаю, что это из этой серии», — сказала она.