МИД Франции заявил, что Украина не вступит в ЕС по ускоренной процедуре

Европейский союз не предоставит Украине ускоренную процедуру по вступлению в состав членов организации, стране предстоит выполнить все необходимые условия. Об этом в эфире радиостанции Europe 1 заявил представитель Министерства иностранных дел Франции по европейским делам Клеман Бон.

«Мы предоставим Украине статус претендента на вступление в Евросоюз, однако переговорный процесс продлится очень долго, нужно выполнить все необходимые условия», — заявил он.

По словам Бона, ЕС не предоставит Украине возможности пройти в союз по ускоренной процедуре.

«Никаких исключений тут быть не может, кандидат на вступление должен соответствовать условиям вступления: плюрализм СМИ, верховенство закона и борьба с коррупцией», — добавил дипломат.

Накануне спикер Европарламента Роберта Метсола заявила, что Украине необходимо дать статус кандидата на вступление в ЕС как символ надежды.