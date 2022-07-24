Захарова рассказала о мольбах дипломатов США не фотографироваться с Ларовым

Американские дипломаты стали просить своих зарубежных коллег не не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что американцы даже не догадываются, что для этих целей Россия использует их самих. Действия дипломатов США представитель внешнеполитического ведомства назвала глупостью и полным отсутствием ощущения реальности.

Вечером 23 июля Захарова сообщила, что Лавров прибыл в Египет для переговоров с руководством страны. В рамках африканского турне российский министр посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

Ранее Лавров заявлял, что Запад пытается настроить Северную Македонию и Черногорию против России. По его словам, эти страны хотят использовать в антироссийской игре.