Лавров обвинил Запад в попытке использовать Северную Македонию и Черногорию против России

Западные страны пытаются использовать Северную Македонию и Черногорию в своей антироссийской игре. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и то, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. Это попытка сделать их „инструментом“ в антироссийской игре», — сказал Лавров в интервью ассоциации «Наше кино». Слова министра привели на сайте внешнеполитического ведомства.

Как отметил Лавров, Запад пытается сделать с этими странами то же самое, что сделал с Украиной и некоторыми другими восточно-европейскими государствами. Он напомнил, что Македония стала Северной Македонией ради членства в Евросоюзе, но ее туда так и не приняли. Вместо ЕС страну втянули в НАТО и стали разогревать русофобские настроения.

«То же самое сделали с Черногорией: пообещали вступление в ЕС, но сказали, что надо вступить в НАТО, присоединиться к санкциям, занять позицию, которая откровенно носит антироссийский характер», — подчеркнул министр.

Такую ситуацию глава российского внешнеполитического ведомства назвал печальной.