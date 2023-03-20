Власть 20 марта 2023, 00:35 Захарова рассказала, что помешало Зеленскому реинтегрировать Донбасс Захарова: наркотики, коррупция и национализм помешали Зеленскому реинтегрировать Донбасс РИА «Новости»

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Наркотики, коррупция и национализм помешали президенту Украины Владимиру Зеленскому потратить деньги на реинтеграцию Донбасса в рамках Минских договоренностей. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

В своем сообщении она прокомментировала визит президента России Владимира Путина в Мариуполь. Лидер страны осмотрел в городе стройки, в частности жилье, школы и дороги. Все это, как заметила Захарова, возвели меньше чем за год буквально под обстрелами киевского режима.

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«Что мешало Зеленскому потратить хотя бы 10% от колоссальных сумм помощи Украине на то, чтобы реинтегрировать Донбасс в рамках Минских договоренностей, построив там что-то издалека похожее? Национализм, коррупция и наркотики», — написала дипломат.

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Путин впервые посетил освобожденный Мариуполь. В Кремле этот визит заранее не анонсировали, поэтому знаковая поездка стала настоящей неожиданностью. Помимо вышеописанного, в Мариуполе глава государства сел за руль автомобиля, объехал несколько районов и успел заглянуть в гости к одному из жителей города.