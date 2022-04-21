Захарова призвала Великобританию к милосердию и попросила перестать поставлять оружие на Украину

Чем больше британские власти поставляют вооружений Украине, тем больше в этой стране погибает людей. Такое заявление в Telegram сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также призвала Великобританию проявить милосердие к украинцам и прекратить поставлять оружие.

Захарова напомнила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее обратился к российским властям и попросил «проявить милосердие» к британцу, захваченному в плен в Мариуполе. Мужчина воевал там на стороне украинских сил.

«В свою очередь призываем британские власти проявить упомянутое Борисом Джонсоном милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму. Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны», — написала Захарова.

Она также лично обратилась к Джонсону и заявила, что он и правительство Соединенного Королевства отказались от своих граждан, которые стали жертвами британской пропаганды и отправились на Украину наемниками убивать людей.

«Не делайте вид, что волнуетесь. Вас абсолютно не интересует судьба британцев, оказавшихся в беде. Они же с Вами не веселились на вечеринках на Даунинг-стрит, а значит, и Вашего покровительства не дождутся», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Британский премьер ранее извинился за то, что устроил вечеринку в разгар коронавирусных ограничений. При этом он отказался подавать в отставку.