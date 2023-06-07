Власть 07 июня 2023, 09:00 Захарова призвала мир расследовать ЧП на Каховской ГЭС Представитель МИД Захарова: ЧП на Каховской ГЭС — предмет всемирного расследования Фото: РИА «Новости»/ пресс-служба МИД РФ

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Мир должен обратить внимание на разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и провести расследование. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей программы на радио Sputnik.

«Естественно, это уже не тема дня и не тема недели, она уже вписана в исторический контекст — то, что вчера произошло на Каховской ГЭС. Это должно быть действительно объектом всемирного изучения, исследования и расследования», — сказала Захарова.

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Она отметила, что Запад отреагировал на катастрофу в Херсонской области достаточно предсказуемо. Он хочет, как всегда, обвинить РФ во всем происходящем. Западным странам неважно, что случилось на самом деле, главное поддерживать у своего населения «истерическое отношение к ситуации вокруг России», подчеркнула представитель МИД.

Каховская ГЭС получила повреждения после атаки на нее 6 июня. Множество населенных пунктов оказались подтоплены из-за прорыва дамбы. Село Корсунка и вовсе полностью погрузилась под воду.