Киев усомнился в возможности присоединения ДНР и ЛНР к России

Вице-премьер Украины Алексей Резников, также занимающий должность министра по так называемым оккупированным территориям, усомнился в возможности вхождения самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав РФ. Об этом он заявил в интервью изданию «Обозреватель».

«Я не верю, что Россия осмелится присоединить оккупированные территории региона к себе», — заявил Резников.

Украинский министр отметил, что с прагматической точки зрения это было бы невыгодно для России.

По словам Резникова, в России и без того наблюдается сложная экономическая ситуация. Он выразил сомнение в том, что страна будет готова взять на свои плечи еще «несколько миллионов нетрудоспособных людей». Вице-премьер Украины добавил, что для российских властей Донбасс является «разменной картой» в геополитике, которая обходится в миллиарды долларов.

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник ранее заявили, что видят будущее Донбасса в одном составе с восточным соседом. В Москве при этом заявили, что такого вопроса в повестке нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Москве обеспокоены усилением напряженности на линии соприкосновения в Донбассе.