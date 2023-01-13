Власть 13 января 2023, 10:45 Захарова предложила Госдепу США квест после вылитой на ее голову «инфопомойки» Захарова заявила, что «инфопомойка» Госдепа США взялась за нее «не по-детски» РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Госдепартамент США и проплаченные им СМИ взяли ее в разработку. В своем Telegram-канале она заявила, что спешит их разочаровать.

«Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски. Разочарую. Я всегда была не очень», — написала она.

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Захарова сообщила, что Госдеп США поручил подконтрольным СМИ маркировать ее высказывания надписью «ложь» и подавать ее в плохом свете.

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Взамен официальный представитель внешнеполитического ведомства России предложила проамериканским медийщикам провести эксперимент.

«Я сейчас сделаю заявление. Если Госдеп его не маркирует как „ложь“, значит, правда. Итак, ловите: Зеленский много лет употребляет наркотические вещества — об этом еще Порошенко заявлял», — сыронизировала Захарова.

«Время пошло», — подытожила она.

Ранее Захарова ответила министру иностранных дел Германии Анналене Бербок и заявила, что та после долгих лет вранья о Минских соглашениях утратила моральное право говорить о лжи и правде.