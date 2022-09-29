Захарова посоветовала Финляндии материалы для забора на границе с Россией | 360°

Власть 29 сентября 2022, 00:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Захарова посоветовала Финляндии материалы для забора на границе с Россией Представитель МИД Захарова рекомендовала Финляндии материалы для забора на границе с РФ Pxhere.com

Читать 360tv в

Финляндии порекомендовали российских производителей материалов для строительства забора на границе с Россией, о возможном возведении которого ранее заявила финская сторона. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель российского МИД напомнила, что глава МВД Финляндии Кристе Микконен заявила, что Хельсинки намерен рассмотреть возможность строительства забора на своей границе с Россией.

Реклама

«Глава МВД Финляндии заявила, что Хельсинки рассмотрит возможность строительства забора на своей границе с Россией. Если из профнастила, рекомендую компанию „Мастеровит“. Если металлическая сетка, то завод „Лепсе“», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Реклама

Финский портал Yle со ссылкой на данные пограничной службы Финляндии ранее заявил, что республика может построить забор в юго-восточной части границы с Россией. Это, как планируется, произойдет в течение двух-трех лет. Издание также указало в статье, что оградить планируется около 20% границы. В таком случае длина сооружения составит примерно 260 километров.

0 0 0 0 0 0