Финляндия захотела отгородиться от России забором | 360°

Мир 27 сентября 2022, 08:48 Поделиться Telegram

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Viber Финляндия захотела отгородиться от России забором Yle: Финляндия рассмотрит вопрос строительства забора на границе с Россией

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Власти Финляндии рассмотрят вопрос строительства защитного забора на границе с Россией, с этим предложением выступало Управление пограничной службы. Об этом написал Yle.

Общая протяженность границы российского-финской границы составляет около 1300 километров. Пограничники предложили построить забор примерно на 20% границы, в таком случае длина сооружения составит примерно 260 километров.

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Руководство Погранслужбы предполагает, что срок службы сооружения составит около 50 лет, оно поможет воспрепятствовать незаконному проникновению в страну со стороны России.

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«Мы подсчитали, что барьерное ограждение сделало бы наш пограничный контроль более эффективным здесь и сейчас, но особенно это сделало бы наши действия более эффективными в ситуациях беспорядков», — объяснил глава ведомства Мика Керянен.

Ранее правительство Финляндии ограничило въезд россиян. Пересечение границы доступно лишь с целью посещения родственников и друзей, транзит через страну по шенгенской визе запрещен.

Финские пограничники в начале сентября попали в скандал, отобрав шенгенские паспорта у двух россиянок, которые пытались въехать в соседнюю страну в качестве туристов.

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