Захарова поиронизировала о достижении США целей в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не оставила без внимания заявления США о достижении поставленных целей в Афганистане. Она напомнила, что одной из них являлось сдерживание талибов*.

«Столько было сказано в Вашингтоне о том, как поставленные в Афганистане цели выполнены, что хочется внести ясность. Когда со странной легкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему „целей“ и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она заметила, что в 2000 году появились Международные силы содействия безопасности, возглавляемый НАТО международный войсковой контингент. Он действовал на территории Афганистана.

Международный войсковой контингент создали 20 декабря 2001 года по решению Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года. По словам Захаровой, в резолюции 1386 СБ ООН говорится, что целью Международных сил содействия безопасности является оказание помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах.

«С тем, чтобы афганский Временный орган, а также персонал Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях безопасности», — добавила она.

Захарова также написала, что Совбез ООН в октябре 2003 года решил расширить миссию за пределами Кабула. Дипломат отметила, что расширение завершилось в октябре 2006 года, после того как Международные силы приняли на себя ответственность за обеспечение безопасности на всей территории страны.

«Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения „Талибан“*, дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет», — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты смогли предотвратить террористическую атаку на свою страну со стороны талибов*. Об этом написало РИА «Новости».

В прошедшее воскресенье, 15 августа, движение «Талибан»* вошло в Кабул и взяло его без боя. Таким образом талибы получили власть над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сбежал.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.