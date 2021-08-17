Байден выделил полмиллиарда долларов на помощью беженцам из Афганистана

Президент США Джо Байден распорядился выделить 500 миллионов долларов на помощь афганским беженцам. Деньги пойдут пойдут на удовлетворение неотложных потребностей жертв конфликта.

Об этом сказано в уведомлении, направленном американским лидером госсекретарю США Энтони Блинкену.

«С целью удовлетворения неожиданных неотложных потребностей в беженцах и миграции беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане, включая заявителей на специальные иммиграционные визы», — сказано в меморандуме.

В послании отмечено, что помощь может предоставляться на двусторонней или многосторонней основе.

Джо Байден в июле уже выделял 100 миллионов долларов на эвакуацию граждан Афганистана, которые оказывали различную помощь американским войскам.

Также Канада примет 20 тысяч беженцев из Афганистана. Они планируют дать место жительство афганцам, которые внесли свой вклад в усилия Канады в Афганистане. Также специальную программу предоставят для особо уязвимых групп, которые уже приветствуются в Канаде через существующие потоки переселения, включая женщин-лидеров, правозащитников, журналистов, преследуемых религиозных меньшинств, лиц ЛГБТ и членов семей ранее переселенных переводчиков.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.