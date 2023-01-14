Власть 14 января 2023, 17:07 Захарова подтвердила санкции против глав МИД и Генштаба Великобритании Россия запретила въезд главе МИД и начальнику Генштаба Великобритании

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопросы журналистов и сообщила, что ведомство приняло решение запретить въезд в страну британскому главе МИД Джеймсу Клеверли, начальнику Генштаба Патрику Сандерсу. Ответ Захаровой опубликовали на сайте ведомства.

Дипломат напомнила, что в общей сложности в санкционный список включили 36 британцев, среди которых представители власти, силовики и журналисты.

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«Не видим целесообразности публиковать полный список новых фигурантов нашего решения, тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь», — сказала она.

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Тем временем Евросоюз готовит к годовщине СВО 10-й пакет антироссийских санкций. По информации журналистов Reuters, ограничения могут коснуться торговли алмазами и ядерного сектора. Также в ЕС высказались за введение санкций против Белоруссии.

Ранее о планах ввести ограничения против России заявили власти США и Японии. Обе страны продолжают наращивать военную мощь, чтобы у них была «возможность контрудара».