Мир 13 января 2023, 23:39 США и Япония заявили о планах ввести новые санкции против России Власти США и Японии намерены вводить санкции против РФ и оказывать поддержку Украине РИА «Новости»

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Белый дом и власти Японии заявили о намерении вводить новые антироссийские санкции, а также продолжать поддерживать Украину. Такое заявление пресс-служба администрации президента США выпустила после встречи в Вашингтоне Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды.

«Мы определенно заявляем, что любое применение Российской Федерацией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего мира, который ничем нельзя оправдать», — также говорится в заявлении.

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Во время встречи Кисида подчеркнул, что обе страны — и Япония, и США — сегодня сталкиваются в самой сложной обстановкой в сфере безопасности за последнее время. Он напомнил, что японские власти в конце 2022 года представили новую стратегию нацбезопасности и увеличили оборонный бюджет. По его словам, стране необходимо иметь «возможность контрудара».

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Ранее стало известно, что Евросоюз готовит 10-й пакет антироссийских санкций. Предварительно, его примут в конце зимы.